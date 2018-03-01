Задержанный в Аргентине наркокурьер из РФ не связан с "кокаиновым делом"

Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию (29)

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

МОНТЕВИДЕО, 1 мар – РИА Новости. Россиянин, задержанный при попытке вывоза из Аргентины около 4 килограммов кокаина, не связан с "кокаиновым делом", скорее всего, речь идет об обычном наркокурьере, говорится в сообщении посольства РФ, поступившем в РИА Новости.

Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что в международном аэропорту Буэнос-Айреса "Эсейса" был задержан гражданин РФ, который в багаже с двойным дном пытался вывезти около 4 килограммов кокаина.

"Действительно, 25 февраля с.г. в международном аэропорту "Эсейса" был задержан российский гражданин, пытавшийся вывезти в багаже около 4 кг кокаина. Эту информацию в рабочем порядке сообщили в посольство представители полиции указанного аэропорта", — говорится в сообщении.

Официального уведомления о задержании пока не поступало, добавили в диппредставительстве.

Задержанный с просьбой о содействии не обращался, однако сотрудники консульского отдела посольства в ближайшее время проведут с ним встречу на предмет оказания необходимой консульской поддержки, отмечается в сообщении.

"Полагаем, что с "кокаиновым делом" данное задержание никакой связи не имеет. Судя по всему, речь идет об обычном наркокурьере", — заявили в посольстве.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Двенадцать чемоданов с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.