СМИ: кубинцы оказали помощь США в тушении пожара на базе в Гуантанамо

МЕХИКО, 1 мар – РИА Новости. Кубинская сторона оказала помощь США в тушении пожара, возникшего на военно-морской базе в Гуантанамо на территории острова, сообщила в среду газета Granma.

По данным издания, возгорание произошло на прошлой неделе, в результате чего была эвакуирована часть персонала базы. "Согласно заявлениями американской стороны, кубинские силы оказали помощь в ликвидации огня, и ситуация была взята под контроль вечером 22 февраля", — сообщает газета.

В частности, Куба предоставила персонал и несколько грузовиков, что было расценено американцами как очень полезная помощь. Также в тушении пожара участвовал вертолет ВВС Кубы, который сбросил на очаг возгорания воду.

При этом Granma не преминула отметить, что существование базы США в Гуантанамо остается "открытой раной для кубинского суверенитета в течение уже 115 лет".

В 2002 году на базе была создана тюрьма для международных террористов. Ее закрытие было одним из главных обещаний президента Барака Обамы во время первой предвыборной кампании в 2008 году. В конце декабря 2016 года Обама, несмотря на отказ конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод узников Гуантанамо в другие страны до последнего дня своего президентства.

В свою очередь пришедший к власти в США Дональд Трамп распорядился свернуть программу по закрытию тюрьмы в Гуантанамо. Под стражей там остаются 41 человек. Трамп еще до победы на выборах неоднократно заявлял, что не поддерживает идею закрытия тюрьмы, поскольку считает, что перевод заключенных из нее несет угрозу безопасности США.