Сон в зимнюю ночь: французские чиновники поддерживают бездомных в холода

ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Пуховые куртки, спальные мешки, туристические коврики и ленты в цветах французского триколора — символ народных избранников: чиновники столичного региона Франции решили привлечь внимание к проблеме замерзающих на улицах бездомных и провести ночь под открытым небом.
Инициатором необычной акции стала заместитель мэра коммуны Этамп, представитель партии "Республиканцы" Мама Си. Свой призыв она разместила в социальной сети Facebook, новость об акции широко разлетелась за считанные часы.
Холодные времена
В середине февраля во французской столице прошла "Ночь солидарности", в ходе которой проводился подсчет бездомных людей. По сведениям организаторов акции, на улицах Парижа проживают около пяти тысяч бездомных, часть из которых на зиму определена в приюты. Тем не менее, у почти трех тысяч человек нет никакой, даже временной, крыши над головой.
Проблема замерзающих на улицах людей особенно остро встала во Франции в связи с антициклоном, который местные СМИ окрестили как феномен "Москва-Париж". Температура воздуха во многих регионах страны опустилась на несколько градусов ниже нормальной для этого времени года, в некоторых городах впервые за долгие годы выпал снег.
Не менее четырех человек, не имеющих жилья, умерли от холода во Франции за последние несколько дней.
Встреча на вокзале
Если к условленному времени сбора чиновников едва ли набиралось пять человек, то журналистов с начала вечера было гораздо больше. За ними к месту встречи, железнодорожным путям Аустерлицкого вокзала, подтянулись полицейские — съемка на территории вокзала возможна только при наличии специального разрешения. Под натиском толпы репортеров сотрудники правоохранительных органов отступили и лишь молча наблюдали за многочисленными интервью со стороны, а потом и вовсе ушли.
Час спустя народных избранников было около трех десятков. Многие принесли с собой подстилки и покрывала — несмотря на то, что антициклон, пришедший из России, уже отступает, ночью температура в Париже опустилась до двух градусов ниже нуля. С царящей в городе влажностью эта температура ощущается как добрые минус 10.
Куртка вместо пижамы
Заместитель мэра IV округа французской столицы Анн Лебретон подготовилась к вечеру более основательно.
"У меня с собой два спальных мешка, коврик и покрывало. У этого покрывала особая история — им укрывался один из бездомных по имени Хасан, который жил неподалеку от меня. Перед отъездом в больницу он оставил свои вещи, в том числе покрывало. Он умер в больнице. А покрывало я постирала, принесла сегодня, чтобы укрываться. Это очень символично", — рассказала Лебретон корреспонденту РИА Новости.
Горнолыжный комбинезон, шарф, сверху куртка больше на пару размеров, на ногах — овчинные сапожки. В ушах, в диссонанс общему облику, переливаются жемчужные серьги. "Будет холодно, да, но я надеюсь, что одежда не даст мне совсем замерзнуть. Но прежде, чем лечь, мы пообщаемся с теми, поддержать кого пришли", — говорит еще одна чиновница.
Процессия чиновников и журналистов еще не успела отойти от вокзала, как к ней подбежал мужчина.
"Одни дохнут на улицах, а другие, с лентами цветов флага, собрались в своих курточках, собрали журналистов и дают для них пресс-конференцию. Нет бы что-то сделать! Одна болтовня. Бездомные существуют многие годы, что же им никто не дает-то жильё?" — кричал он на камеры.
Народные избранники в ответ повторяли, что их задача как раз и состоит в том, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Кто-то из них даже пустил бездомных на постой в свои дома, но спрос на теплый кров, видимо, много выше предложения.
Суп без соли
Один из них оказался не слишком рад добродетелям, свалившимся буквально на его голову одновременно с редким снежком.
"Снег падает, это волшебно. Снег в Париже ночью — это всегда волшебно. Суп вот дали… Что вы делаете, жизнь снимаете? Или смерть? Столько человек зачем пришли? Перчатки дали, три пары. А соли не дали!" — возмутился мужчина.
Тарелка с несоленой похлебкой полетела в журналистов. Следом — солонка из сумки под головой. Процессия двинулась дальше. Затем от нее стали отставать чиновники — настало время ночлега.
Сразу двое народных избранников решили улечься на решетке вентиляции. Этим приемом частенько пользуются парижские клошары: из-под земли дует поток теплого воздуха из метро. Соседом им стал постоянный обитатель этого местечка.
"Холода я не боюсь, боюсь за тех людей, кому приходится жить в таких условиях больше, чем нам. Планирую спать здесь до семи утра — в восемь на работу. Даже мыться домой заезжать не буду, поеду в чем есть", — сказал один из чиновников корреспонденту РИА Новости.
Над Парижем падает большими хлопьями снег. Часы на вокзале показывают полночь. Чиновники и бездомные, оказавшиеся в одной лодке, ворочаясь, готовятся заснуть. Потерять все и оказаться на улице может каждый, страховки человечество не придумало. Но способов обогреть замерзающего человека придумано немало, возможно, французские власти смогут их реализовать.