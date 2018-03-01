Сон в зимнюю ночь: французские чиновники поддерживают бездомных в холода

Бездомный спит на улице в городе Исси-ле-Мулино к западу от Парижа во время снегопада

Бездомный спит на улице в городе Исси-ле-Мулино к западу от Парижа во время снегопада

ПАРИЖ, 1 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Пуховые куртки, спальные мешки, туристические коврики и ленты в цветах французского триколора — символ народных избранников: чиновники столичного региона Франции решили привлечь внимание к проблеме замерзающих на улицах бездомных и провести ночь под открытым небом.

Инициатором необычной акции стала заместитель мэра коммуны Этамп, представитель партии "Республиканцы" Мама Си. Свой призыв она разместила в социальной сети Facebook, новость об акции широко разлетелась за считанные часы.

Холодные времена

В середине февраля во французской столице прошла "Ночь солидарности", в ходе которой проводился подсчет бездомных людей. По сведениям организаторов акции, на улицах Парижа проживают около пяти тысяч бездомных, часть из которых на зиму определена в приюты. Тем не менее, у почти трех тысяч человек нет никакой, даже временной, крыши над головой.

Поводом для проведения акции послужила полемика, разгоревшаяся вокруг высказывания государственного секретаря при министерстве территориального единства Жюльена Денорманди о том, что во всем регионе Иль-де-Франс насчитывается не более 50 бездомных. Впоследствии секретарь заявил, что имел в виду число тех, кому не хватает ме0ст в приютах.

Проблема замерзающих на улицах людей особенно остро встала во Франции в связи с антициклоном, который местные СМИ окрестили как феномен "Москва-Париж". Температура воздуха во многих регионах страны опустилась на несколько градусов ниже нормальной для этого времени года, в некоторых городах впервые за долгие годы выпал снег.

Не менее четырех человек, не имеющих жилья, умерли от холода во Франции за последние несколько дней.

Встреча на вокзале

"На призыв откликнулось очень много народу. Мы думали, что будет человек 50. Но, как бывает, кто-то не смог. Сколько бы ни пришло — это важно", — рассказала Си.

Если к условленному времени сбора чиновников едва ли набиралось пять человек, то журналистов с начала вечера было гораздо больше. За ними к месту встречи, железнодорожным путям Аустерлицкого вокзала, подтянулись полицейские — съемка на территории вокзала возможна только при наличии специального разрешения. Под натиском толпы репортеров сотрудники правоохранительных органов отступили и лишь молча наблюдали за многочисленными интервью со стороны, а потом и вовсе ушли.

Час спустя народных избранников было около трех десятков. Многие принесли с собой подстилки и покрывала — несмотря на то, что антициклон, пришедший из России, уже отступает, ночью температура в Париже опустилась до двух градусов ниже нуля. С царящей в городе влажностью эта температура ощущается как добрые минус 10.

Куртка вместо пижамы

"У меня одна куртка, вот я в ней. Есть еще пуховое покрывало на ночь, но это все. Будет холодно, да. Но этим людям холодно каждый день, не все это понимают", — говорит Си, выбравшая для холодной ночи кремовый пуховик и черную вязаную шапочку.

Заместитель мэра IV округа французской столицы Анн Лебретон подготовилась к вечеру более основательно.

"У меня с собой два спальных мешка, коврик и покрывало. У этого покрывала особая история — им укрывался один из бездомных по имени Хасан, который жил неподалеку от меня. Перед отъездом в больницу он оставил свои вещи, в том числе покрывало. Он умер в больнице. А покрывало я постирала, принесла сегодня, чтобы укрываться. Это очень символично", — рассказала Лебретон корреспонденту РИА Новости.

Горнолыжный комбинезон, шарф, сверху куртка больше на пару размеров, на ногах — овчинные сапожки. В ушах, в диссонанс общему облику, переливаются жемчужные серьги. "Будет холодно, да, но я надеюсь, что одежда не даст мне совсем замерзнуть. Но прежде, чем лечь, мы пообщаемся с теми, поддержать кого пришли", — говорит еще одна чиновница.

Процессия чиновников и журналистов еще не успела отойти от вокзала, как к ней подбежал мужчина.

"Одни дохнут на улицах, а другие, с лентами цветов флага, собрались в своих курточках, собрали журналистов и дают для них пресс-конференцию. Нет бы что-то сделать! Одна болтовня. Бездомные существуют многие годы, что же им никто не дает-то жильё?" — кричал он на камеры.

Народные избранники в ответ повторяли, что их задача как раз и состоит в том, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Кто-то из них даже пустил бездомных на постой в свои дома, но спрос на теплый кров, видимо, много выше предложения.

Суп без соли

Прежде, чем улечься на ночевку, чиновники прошлись по району вокруг вокзала: зашли в стихийный палаточный лагерь, в котором живет уличный народ, разнесли горячую еду бездомным-одиночкам.

Один из них оказался не слишком рад добродетелям, свалившимся буквально на его голову одновременно с редким снежком.

"Снег падает, это волшебно. Снег в Париже ночью — это всегда волшебно. Суп вот дали… Что вы делаете, жизнь снимаете? Или смерть? Столько человек зачем пришли? Перчатки дали, три пары. А соли не дали!" — возмутился мужчина.

Тарелка с несоленой похлебкой полетела в журналистов. Следом — солонка из сумки под головой. Процессия двинулась дальше. Затем от нее стали отставать чиновники — настало время ночлега.

Сразу двое народных избранников решили улечься на решетке вентиляции. Этим приемом частенько пользуются парижские клошары: из-под земли дует поток теплого воздуха из метро. Соседом им стал постоянный обитатель этого местечка.

Как были, в пуховиках, представители муниципальной власти задрались в тоненькие спальные мешки. Легли плотно, чтобы теплого воздуха хватило всем.

"Холода я не боюсь, боюсь за тех людей, кому приходится жить в таких условиях больше, чем нам. Планирую спать здесь до семи утра — в восемь на работу. Даже мыться домой заезжать не буду, поеду в чем есть", — сказал один из чиновников корреспонденту РИА Новости.

Над Парижем падает большими хлопьями снег. Часы на вокзале показывают полночь. Чиновники и бездомные, оказавшиеся в одной лодке, ворочаясь, готовятся заснуть. Потерять все и оказаться на улице может каждый, страховки человечество не придумало. Но способов обогреть замерзающего человека придумано немало, возможно, французские власти смогут их реализовать.