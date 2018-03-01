Директор по коммуникациям Белого дома ушел в отставку

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс уходит в отставку, проработав менее полугода, сообщила пресс-служба администрации США.
В сообщении приводятся слова президента Дональда Трампа, который выражает благодарность Хикс, проработавшей с ним в общей сложности три года, то есть до того, как Трамп решил баллотироваться на пост главы государства.
Президент назвал Хикс выдающимся человеком и отметил, что с пониманием принял ее решение перейти на другую работу.
В пресс-службе Белого дома отметили большую роль Хикс в продвижении налоговой реформы, которая стала одним из главных успехов администрации Трампа.
Вместе с тем в сообщении не указывается, где она собирается продолжить карьеру.
За истекшие восемь месяцев менялись лица на ключевых должностях, таких как шеф аппарата Белого дома, советник президента по национальной безопасности, пресс-секретарь Белого дома.
Прямо перед своим уходом Хикс дала показания на закрытом заседании комитета по разведке палаты представителей конгресса США по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы США.
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.