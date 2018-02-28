МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов уволил своего заместителя Светлану Епифанцеву из-за высказывания об украинском языке.

Как сообщают "Вести", 25 февраля Епифанцева разместила в Facebook пост, в котором сообщила о закрытии одного из кинотеатров в Днепре из-за непопулярности фильмов на украинском языке. При этом чиновница упомянула, что показ российских картин запрещен. Позже замглавы города удалила публикацию из-за оскорблений в комментариях.

В среду Филатов разместил в социальной сети запись, в которой говорилось, что Епифанцевой было предложено уволиться "из-за высказывания относительно статуса государственного языка и нарушение этики государственного служащего".

Позже Епифанцева подтвердила собственное увольнение. Она также выложила на своей странице скриншот переписки с Филатовым. В ней мэр города заявляет, что "у государственного служащего второй категории не может быть собственного мнения".

Филатов опубликовал в социальной сети еще одну запись, связанную с увольнением Епифанцевой. Он подчеркнул, что чиновник должен высказывать свое мнение "на кухне, а не во всеуслышание".

"Таким, как Епифанцева, почувствовавшим себя неприкасаемыми, невдомек, что публичные рассуждения чиновника о статусе государственного языка как минимум ссорят между собой жителей территориальной громады, а как максимум нарушают хрупкую стабильность в стране", — говорится в публикации главы города.

Кроме того, Филатов призвал своих подчиненных "не плеваться ядом из теплых кабинетов мэрии".