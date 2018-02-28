Порошенко заявил, что министр обороны Украины должен быть гражданским

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министр обороны Украины должен быть гражданским лицом, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы должны принять назначение гражданского министра обороны, разделить позиции главнокомандующего и начальника Генштаба, сделать ряд огромных реформ, чтобы перевести страну на стандарты НАТО и имплементировать нормы, которые я указал в стратегическом оборонном бюллетене", — цитирует Порошенко Ukraina.ru.

Украинский президент также рассказал о своем проекте закона о нацбезопасности Украины, поданном в Верховную раду. По его словам, этот документ разрабатывался в координации с "партнерами из НАТО".

Из текста законопроекта, обнародованного на сайте Верховной рады в среду, следует, что заместители министра также будут гражданскими лицами. Предполагается, что эта норма вступит в силу с 1 января 2019 года.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил министру обороны Украины Степану Полтораку, что США рассчитывают на принятие в Верховной раде закона о военной реформе. Мэттис назвал закон о национальной безопасности "срочным приоритетом" и выразил надежду, что украинские власти быстро проведут законопроект, который обеспечит прочную законодательную основу для реализации реформ в этой сфере.