Госдеп назвал ключевые факторы в борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Участники конференции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ, США и ряде других стран) обсуждали санкции, обмен информацией и биометрические технологии, сообщил журналистам координатор по борьбе с терроризмом госдепартамента США Натан Сейлс.

"Мы отметили три ключевых инструмента: прежде всего, внесение в список и применение санкций против террористов, во-вторых, использование данных о пассажирах для охраны границ и в-третьих, использование биометрики для обнаружения террористов, которые могут попытаться сесть на самолет или пересечь границу", — сказал Сейлс.

Госдепартамент США в сотрудничестве с Интерполом провел 27-28 февраля конференцию правоохранительных органов и дипломатов по борьбе с ИГ*. В конференции приняли участие представители 90 стран и организаций, сообщил ранее госдепартамент, не уточняя, о каких странах идет речь. Россия в конференции не участвовала.

*Террористическая организация, запрещенная в России.