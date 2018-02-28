Назарбаев отметил особую роль школ, названных в его честь

АСТАНА, 28 фев – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем правления Назарбаев Интеллектуальные школы Куляш Шамшидиновой, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой пресс-службу главы государства.

На встрече обсуждались итоги деятельности и перспективы развития Интеллектуальных школ. Президент отметил особую роль этих учебных заведений в системе среднего образования страны.

"Эти школы должны стать примером для всех, мы будем учитывать их опыт при открытии новых школ. С 2008 года "Интеллектуальные школы" окончило 5660 человек, все они свободно владеют тремя языками. Мы показали всему обществу, что учиться в Казахстане на трех языках является вполне осуществимым делом", — сказал Назарбаев.

В свою очередь Шамшидинова рассказала президенту о работе по формированию преподавательского состава Интеллектуальных школ.

По ее словам, штат учителей насчитывает 2,8 тысяч человек, из них 195 – иностранцы, 183 – выпускники ведущих зарубежных вузов, обучавшихся по международной программе "Болашак" (президентская международная образовательная стипендия – Sputnik), а также выпускниками Назарбаев Университета.

"На сегодняшний день преподавательский состав включает четыре доктора, 22 кандидата наук и 719 магистров", — подчеркнула Шамшидинова.

Кроме того, она рассказала о том, что учащихся набирают на конкурсной основе, принимая во внимание исключительно способности претендентов.

Проект создания Интеллектуальных школ был запущен в 2008 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. Они стали экспериментальной площадкой по внедрению современных моделей образовательных программ.

Согласно закону 2011 года, они имею право самостоятельно утверждать учебные программы, устанавливать требования к вступительным экзаменам, контролю успеваемости и итоговой аттестации.

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