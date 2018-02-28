В ЛНР готовы отвести силы у Станицы Луганской 5 марта

ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики готова в "зеркальном" порядке к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Участники контактной группы в среду на заседании в Минске договорились о разведении сторонами конфликта сил и средств у Станицы Луганской 5 марта.

"Народная милиция ЛНР, как и ранее, выступает за мирное разрешение конфликта. Мы придерживаемся каждого объявленного перемирия и в целом договоренностей, достигнутых в Минске. Сегодня участники контактной группы пришли к соглашению о разведении сил и средств в районе моста в Станице Луганской 5 марта. Подразделения Народной милиции готовы к соблюдению новых договоренностей о разведении сил и средств, но хотим подчеркнуть, что этот процесс будет производиться нами только "зеркально" с подразделениями ВСУ", — заявил Марочко.