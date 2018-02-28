Депутат: США будут пытаться удержать доминирование в мире любыми способами

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. США будут пытаться удержать доминирование в мире любыми способами, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР), комментируя слова представителя ВВС США о необходимости добиться превосходства в космическом пространстве.

Ранее начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн заявил, что война в космосе — дело нескольких лет, и Соединенным Штатам необходимо добиться превосходства в космическом пространстве.

"Пентагон будет хвататься за любые соломинки, чтобы подольше удержать ускользающее американское доминирование в мире. Это крайне опасная тенденция, угрожающая безопасности в глобальном масштабе. Мировой общественности, считающей себя ответственной и цивилизованной, пора поднять голову от американской кормушки и обратить на происходящее самое пристальное внимание", — цитирует депутата его пресс-служба.

Парламентарий подчеркнул, что при этом Россия, в отличие от США, предпринимает все возможные усилия, чтобы на уровне ООН ввести законодательный запрет на размещение оружия в космосе.

"Такая деструктивная политика США в отношении острых внешнеполитических проблем способствует сохранению очагов нестабильности в различных регионах, провоцирует рост экстремизма и терроризма, толкает страны к наращиванию военных потенциалов, ведет к новым угрозам и жертвам", — сообщил депутат.