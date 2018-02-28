МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Контактная группа только готовит предложение о новом перемирии в Донбассе, решение еще не принято, заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

В среду полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что контактная группа по Донбассу договорилась об "абсолютном перемирии" с 5 марта.

"Мы готовим этот вопрос, но такое решение еще не принято", — сказал Сайдик, комментируя заявление Дейнего о перемирии с 5 марта.

