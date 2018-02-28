Трамп назвал генерального инспектора Минюста "человеком Обамы"

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на министерство юстиции и его главу Джеффа Сешнса, а также заявил, что генеральный инспектор ведомства — человек предыдущего президента Барака Обамы.

Ранее генпрокурор Сешнс заявил, что министерство расследует возможные нарушения при обращении правоохранительных органов, включая ФБР, в специальный секретный суд по слежке за иностранцами (FISA). Это было сделано после того, как республиканцы в конгрессе и Белый дом заявили, что у них есть немало вопросов к тому, как ФБР добивается разрешения на слежку, в том числе не только за иностранцами, но и за гражданами США.

"Почему генпрокурор Джефф Сешнс попросил генерального инспектора расследовать потенциально масштабные нарушения FISA? Это займет бесконечно много времени, у него (инспектора — ред.) нет прокурорских полномочий, и он уже давно запоздал с докладами по (уволенному экс-главе ФБР Джеймсу) Коми и прочее. Разве генеральный инспектор не человек Обамы? Почему нельзя использовать юристов министерства юстиции? Отвратительно!" — написал Трамп в Twitter.

Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц был назначен в 2012 году президентом Бараком Обамой.

Ранее республиканцы в палате представителей конгресса США опубликовали меморандум по нарушениям ФБР в рамках расследования по РФ. В меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой бывшего советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления в FISA на Картера Пейджа.

В опубликованной записке также говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил также признавал в сентябре 2016 года, что он крайне не хочет, чтобы Трамп был избран.

Демократы в ответ заявили, что ФБР и минюст не нарушали процесс FISA. FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб. По мнению демократов, были все основания начать прослушку Пейджа, в частности, из-за его "историей с российскими спецслужбами" и "подозрительной деятельностью в 2016 году, в том числе в Москве".

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".