Порошенко заявил, что его не интересует, что говорит и делает Янукович

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что его не интересует, что говорит и делает экс-президент Виктор Янукович, которого на Украине обвиняют в госизмене.

По данным СМИ, Янукович 2 марта собирается провести пресс-конференцию. На ней экс-президент планирует обнародовать новые доказательства причастности действующих украинских властей к гибели людей на Майдане в 2014 году.

"Меня не интересует, что говорит Янукович, не интересует, что он делает", — сказал Порошенко на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

Порошенко отметил, что в 2014 году посещал Крым, несмотря на предупреждения об угрозе жизни. "Если он (Янукович – ред.) себя считает президентом-беглецом, пусть приедет в Киев, пусть дает любые пояснения в стране, которой он нанес столько вреда", — заявил он. По мнению президента, украинцам также не интересно, что скажет Янукович, так как "у него было четыре года, для того чтобы объяснить и покаяться".