Генпрокуратура Украины сообщила о спецконфискации предприятия Курченко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Cуд принял решение о специальной конфискации в пользу государства имущественного комплекса терминала "Лагуна-Рени", который принадлежит бизнесмену Сергею Курченко, сообщила в среду пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Применена спецконфискация к предприятию, задействованному в "преступной схеме Курченко", — написала Сарган на своей странице в Facebook

Она рассказала, что в ходе расследования сделок с нефтепродуктами благодаря совместной работе правоохранительных органов и фискальной службы по решению суда применена спецконфискация на пользу государства ООО "Лагуна-Рени". Указанное предприятие было использовалось для сокрытия преступлений под видом фиктивного вывоза топлива для уклонения от уплаты налогов.

Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, медиахолдинг UMH, "Газ Украины", владелец и президент футбольного клуба "Металлист" (Харьков). Также бизнесмену принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк", в которых с 3 марта введена временная администрация.

После смены власти на Украине генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В декабре 2017 года суд Киева наложил арест на ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга UMH, который принадлежит бизнесмену Курченко.