Начало процесса по делу Манафорта назначили на 17 сентября

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Начало процесса по делу Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, назначено на 17 сентября 2018 года, говорится в постановлении суда.

Ранее Манафорт заявил в суде о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег, говорится в обвинительном заключении.

Манафорт с помощью Гейтса "отмыл" более 30 миллионов долларов, в частности, отобразил получение более 10 миллионов долларов прибыли от кипрских компаний в виде займа, говорится в обвинительном заключении. Обвинения предъявлены по статьям "банковское мошенничество" и "подача заведомо ложной налоговой декларации".

Гейтс пошёл на сделку со следствием и, вероятно, проведёт в тюрьме ограниченный срок в обмен на признание вины. Манафорт от этой сделки отказался.