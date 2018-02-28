КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил о срыве обмена пленными в Донбассе, который мог состояться при помощи Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Недавно встречался с (митрополитом УПЦ МП – ред.) Онуфрием. Была информация, что через церковь была возможность освободить пятерых наших парней в Донецке. К сожалению, сорвалось", — сказал Порошенко на пресс-конференции в среду.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена и ожидают следующего в феврале-марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключают.