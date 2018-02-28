В ГД назвали проект Киева о нацбезопасности попыткой заискивания перед НАТО

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал украинский законопроект о национальной безопасности попытками президента Украины Петра Порошенко заискивать перед НАТО и сохранить за собой президентское кресло с помощью Запада.

Ранее Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о национальной безопасности. Представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что законопроект закрепит стратегические шаги страны на пути приобретения членства в НАТО.

"Законопроект о национальной безопасности Украины — это суетливые попытки Порошенко заискивать перед НАТО и напрашиваться в альянс, что абсолютно неосуществимо. Порошенко это прекрасно понимает, но прекратить пресмыкаться и обманывать всех вокруг уже не в состоянии", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По словам российского политика, законодательная инициатива Порошенко также выглядит попыткой с помощью Запада сохранить за собой президентское кресло, которое сильно расшаталось на фоне непрекращающейся войны против народа Донбасса, а также из-за оглушительных скандалов вокруг принимаемых на Украине деструктивных законодательных инициатив.

Как считает Железняк, новые законы и громкие заявления Киева о готовности вступить в НАТО не сделают нынешний режим Украины ни партнером альянса, ни полноправным членом европейского сообщества.

"Как бы ни хотели американские спонсоры Киева насолить России и максимально приблизить базы НАТО к границам нашей страны, у начальников альянса хватает чувства самосохранения, чтобы держать на значительном расстоянии неадекватную и агрессивную украинскую власть", — заключил депутат.