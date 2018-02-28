Во Франции нашли двух пропавших школьниц

Прохожие на пешеходном переходе во время снегопада в Париже. Архивное фото

Прохожие на пешеходном переходе во время снегопада в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 28 фев – РИА Новости. Полиция нашла двух девочек-сестер 10 и 14 лет, пропавших на юге-востоке Франции, сообщает телеканал BFMTV.

В настоящее время здоровью 10-летней Ибитсан и 14-летней Саньи ничего не угрожает. Подробностей того, где были найдены сестры и что стало причиной их исчезновения не сообщается.

Ибитсан и Саньи, проживающие в коммуне Фезен недалеко от Лиона (департамент Рона), пропали во вторник вечером. Их родители сообщили в полицию, что девочки не вернулись домой после занятий боксом на местном стадионе, который находится в пяти автобусных остановках от их дома.

Ранее правоохранители обнаружили ранцы девочек, которые по какой-то причине были оставлены в городском парке рядом со спортзалом.