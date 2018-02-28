Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа съели львы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В сети появилось видео схватки жирафа с крокодилом в Национальном парке Крюгера в ЮАР.

Ролик снял гид Марио Пол во время сафари. Ему показалось странным поведение жирафа, который постоянно падал.

"Жираф пытался встать на ноги, и в этот момент в поле зрения попал гигантский крокодил длиной четыре-пять метров, который впился в его ногу. Жираф никак не мог встать и падал, вероятно, под тяжестью противника. Крокодилы такого размера легко могут весить около тонны", — рассказал Пол в интервью порталу latestsightings.com.

По словам гида, туристы просидели около часа, наблюдая за попытками жирафа вырваться из пасти крокодила. В конце концов, тот все-таки отпустил жертву, однако животное не смогло передвигаться из-за травмы ноги.

За схваткой внимательно следили львы: как только крокодил отполз, они набросились на жирафа. На следующий день львиный прайд полностью его съел.