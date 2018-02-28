Украина продемонстрировала в ОАЭ новый барражирующий боеприпас

АБУ-ДАБИ, 27 фев — РИА Новости. Украинская компания "СпецТехноЭкспорт" показала на выставке беспилотных систем UMEX 2018 в ОАЭ свой новый барражирующий боеприпас RAM, передает корреспондент РИА Новости.

Боеприпас использует традиционную для подобных систем концепцию: беспилотный летательный аппарат (БЛА) выполняет разведывательный полет, после обнаружения и идентификации цели оператор может принять решение на атаку данной цели при помощи интегрированной в конструкцию беспилотника боевой части.

По информации компании-разработчика, широкое использование композиционных материалов в конструкции БЛА делает его малозаметным для систем ПВО. Электродвигатель с низкой акустической заметностью позволяет вести наблюдение на достаточно небольшом удалении от возможных целей.

Полет проходит в автоматическом режиме при помощи системы управления. Пользовательский терминал управления позволяет осуществлять планирование полета, получать изображение с бортовых систем наблюдения в режиме реального времени, а также отдавать команду на поражение целей. Ударная функция реализуется при помощи устанавливаемой на БЛА боевой части массой до 3 килограммов.

Как отметил в беседе с РИА Новости российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, в мире в настоящее время отчетливо видна тенденция по развитию направления легких барражирующих боеприпасов. Первоначально идея создания подобных аппаратов принадлежит специалистам из Израиля и США, но в настоящее время она оценена и подхвачена разработчиками из различных стран мира.

"Основное преимущество такого рода систем состоит в том, что они представляют собой технические решения с хорошим соотношением стоимости и эффективности при выполнении обнаружения и оперативного поражения небольших целей", — добавил Федутинов.

Длина аппарата составляет 1,8 метра, размах крыла — 2,3 метра. Максимальная взлетная масса — порядка 8 килограммов. Взлет БЛА выполняется при помощи катапульты. По официальным данным, максимальный радиус действия составляет 30 километров, а продолжительность полета — 40 минут.