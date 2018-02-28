Порошенко не видит оснований для проведения досрочных выборов в Раду

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

"Я полностью доволен темпами работы Рады на прошлой сессии. Большое количество реформ было принято. Я верю, что парламент способен сейчас продемонстрировать движение в принятии реформ… Если парламент это все принимает, то какие могут быть основания по этому поводу. Я отмечаю, что никаких разговоров об этом (роспуске Рады — ред.) я не веду", — сказал Порошенко на пресс-конференции в среду.