Министр культуры Словакии подал в отставку в связи с убийством журналиста

ПРАГА, 28 фев — РИА Новости. Министр культуры Словакии Марек Мадьярич подал в отставку, заявив, что не может оставаться на посту в связи с убийством журналиста Яна Куциака.

В понедельник в селе Велка Мача в районе Галанта неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела 27-летнего Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Братиславская газета Sme написала на своем сайте во вторник, что Куциак в последнее время расследовал связи местных политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике, в частности, отношения с ними нынешнего главного советника премьера Словакии 30-летней Марии Трошковой.

"Как министр культуры, курирующий, в том числе, ситуацию в СМИ, я не могу далее оставаться на своем посту, когда убит журналист", — заявил Мадьярич на специальной пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.

В свою очередь лидеры оппозиционных партий в связи с гибелью Куциака настаивают на отставке главы МВД Роберта Калиняка и президента полиции Тибора Гашпара. Ранее депутаты парламента от оппозиции трижды пытались отправить в отставку Калиняка, подозревая его в коррупции, но все три раза не набрали для этого достаточного количества голосов.