В ДНР призвали Киев возобновить выплату пенсий жителям Донбасса

ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики на встрече в Минске призвали Киев рассмотреть вопрос о восстановлении выплаты пенсий жителям Донбасса, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе по Украине Дениса Пушилина.

Выплату в Донбассе пенсий и зарплат Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право только жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольной Киеву территории. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

Талакина отметила, что почти 700 тысяч человек, проживающих на территории ДНР, четвертый год не получают пенсию от властей Украины. При этом представителей Киева на переговорах в Минске "беспокоят исключительно те проблемы, которые могут принести финансовую выгоду, такие как оплата Луганском за потребленную воду, возвращение под украинскую юрисдикцию предприятий, перешедших под внешнее управление, подтопление шахт".

"Такая позиция украинской стороны давно не вызывает удивления ни у остальных переговорщиков, ни у координаторов. Тем не менее, представители республики подчеркнули важность рассмотрения этого вопроса для мирного населения Донбасса и настояли на необходимости уделения этому вопросу особого внимания", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.