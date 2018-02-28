В ДНР назвали причину обстрела беспилотника ОБСЕ у линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Причиной обстрела ополченцами самопровозглашенной ДНР беспилотника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе послужило некорректное, со стороны наблюдателей, оповещение сил ДНР о запуске БПЛА, сказал журналистам представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ведомстве пояснили, ссылаясь на отчет СММ ОБСЕ от 26 февраля, что БПЛА наблюдателей был обстрелян в районе населенного пункта Коммунаровка, в 26 километрах к югу от Донецка.

"Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе по данному инциденту было проведено соответствующее разбирательство. В результате установлено, что со стороны представителей СММ ОБСЕ не был должным образом соблюден регламент информирования о запуске мини-БПЛА в данном районе",- сказал представитель ДНР в СЦКК.

В ведомстве пояснили, что во время действующего перемирия украинские силовики, ежедневно ведут воздушную разведку позиций ДНР. По этой причине командование вынуждено усилить средства противовоздушной обороны.

"Несогласованность действий в коммуникации с СММ ОБСЕ и агрессивные действия противника привели к тому, что военнослужащие ВС ДНР приняли БПЛА СММ за БПЛА ВСУ, и произвели по нему ряд выстрелов с целью воспрепятствования дальнейшему полету. Как известно из отчета Миссии летательный аппарат благополучно приземлился без повреждений",- пояснил представитель СЦКК.

В СЦКК отметили, что только за февраль 2018 года зафиксированы пять случаев обстрела украинскими силовиками БПЛА миссии ОБСЕ

"Отметим, устоявшаяся практика информирования о запусках БПЛА СММ позволяла долгое время держать ситуацию под контролем и в целом снизить количество таких инцидентов, что подтверждается отчетами СММ ОБСЕ. В то же время, согласно отчетам миссии, только за февраль 2018 года зафиксировано 5 подобных случаев со стороны ВСУ", — сказал представитель ведомства.