Мэй в понедельник выступит в парламенте с заявлением по Brexit

ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник выступит в парламенте с заявлением по Brexit, сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу.

"Премьер-министр сделает заявление по политике Brexit в этой палате в понедельник, она расскажет о том, как видит будущие отношения с Европейским союзом", — сказал Беркоу.

Ранее в среду Еврокомиссия опубликовала "Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике", представленный на 119 страницах. Он является итогом первого этапа переговоров ЕС и Великобритании по Brexit.

Представитель Мэй сообщил журналистам, что премьер-министр не согласна с опубликованным документом. По его словам, Великобритания была согласна с совместными с ЕС документами, опубликованными в декабре.

"Премьер-министр не согласна с текстом, который был опубликован сегодня", — сказал он, указав, что это пока лишь проект документа.

"В ближайшие месяцы у нас будут дискуссии по вопросам, с которыми мы не согласны", — добавил представитель Мэй.

Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". Теперь идет диалог о двухлетнем переходном периоде, который начнется после выхода Великобритании из ЕС.