Порошенко пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не принял решение, будет ли баллотироваться на второй срок на пост президента в 2019 году, определится в этом вопросе перед стартом кампании.

"Вы говорите, что вы уже давно слышали, что я собираюсь или уже принял решение об участии в избирательной кампании. Хочу вас разочаровать, вы от меня этого не слышали решения. Решение об участии в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда кампания начнется", — сказал Порошенко на пресс-конференции в среду.

При этом он отметил, что не намерен баллотироваться в Раду на предстоящих парламентских выборах.

"Я не собираюсь точно принимать участие в парламентских выборах", — заявил Порошенко. Он добавил, что "наиболее вероятно не будет выдвиженцем политических партий", но не исключил, что будет к ним обращаться за поддержкой.

Очередные выборы в Раду пройдут осенью 2019 года, президентские выборы запланированы на 31 марта 2019 года.