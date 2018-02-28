Экс-лидер сирийских курдов, отпущенный судом на свободу, покинул Чехию

ПРАГА, 28 фев – РИА Новости. Экс-лидер сирийских курдов Салих Муслим, который был задержан в Праге по линии Интерпола по просьбе Турции, но отпущен местным судом на свободу, покинул Чехию, сообщил в среду журналистам его адвокат Мирослав Крутина.

Пражский городской суд на заседании во вторник принял решение отпустить задержанного в Праге в воскресенье экс-главу партии сирийских курдов "Демократический союз" Салиха Муслима с условием, что он не будет избегать дальнейших заседаний суда в процессе по его делу и не покинет территорию стран ЕС. Анкара обвиняет Муслима в причастности к международному терроризму и требует его выдачи.

"У Салиха Муслима насыщенная программа выступлений и встреч с политиками в различных странах, с которыми будут обсуждаться вопросы борьбы с "Исламским государством"* (террористическая группировка ИГ*, запрещена в РФ) и ситуация с курдами в Сирии. Задержание в Праге немного нарушило программу Муслима. Но, в любом случае, он остается на территории Евросоюза", — сказал адвокат.

Освобождение Муслима пражским судом вызвало негодование Анкары. Вице-премьер турецкого правительства Бекир Боздаг заявил, что Чехия подобными действиями поддерживает террористические организации, МИД Турции направил ноту протеста чешским коллегам. В ответ дипведомство Чехии в специальном заявлении отвергло все обвинения Анкары в поддержке терроризма и сослалось на независимость своих судебных органов.

В знак протеста против задержания Муслима в ряде европейских стран, а также в Канаде состоялись митинги с участием курдов.

МВД Турции в начале этого месяца включило Муслима в список особо опасных преступников. Он обвиняется в попытке посягательства на целостность и единство Турции, а также в ряде других тяжелых преступлений. За помощь в поимке Муслима ведомство объявило денежную награду в размере около 1 миллиона долларов.

Партия "Демократический союз" считается одним из ответвлений запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Последнюю в качестве террористической организации рассматривают также США и Евросоюз. Салих Муслим покинул пост сопредседателя "Демсоюза" в минувшем году, но сохранил в нем большое влияние.

* Запрещенная в России террористическая группировка.