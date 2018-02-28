Во Франции после тренировки по боксу пропали две несовершеннолетние сестры

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Полиция разыскивает двух девочек-сестер 10 и 14 лет, пропавших на юге-востоке Франции, сообщает радиостанция France Info.

Родители 10-летней Ибитсан и 14-летней Саньи, проживающие в коммуне Фезен недалеко от Лиона (департамент Рона), обратились в полицию, после того как девочки не вернулись домой во вторник вечером.

Сестры бесследно пропали после занятий боксом на местном стадионе, который находится в пяти автобусных остановках от их дома.

В ходе поисков правоохранителям удалось обнаружить только ранцы девочек, которые по какой-то причине были оставлены в городском парке рядом со спортзалом. Не исключается, что дети могли прогулять занятия в секции.

В последние дни на большей части Франции установилась аномально морозная погода, в связи с чем следователей беспокоит возможность того, что девочки могли провести ночь на открытом воздухе.