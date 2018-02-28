В ДНР обвинили Киев в отсутствии политической воли

ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Отсутствие политической воли у представителей Киева мешает провести обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех", заявила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе пол Украине Дениса Пушилина.

"Гуманитарная подгруппа проводит постоянную работу по уточнению списков пленных и единственное, что мешает провести окончательный обмен всех идентифицированных пленных, содержащихся в местах лишения свободы на украинской стороне, на всех идентифицированных пленных, содержащихся на территории республик, так это отсутствие политической воли у официального Киева", — написала Талакина на своей странице в Facebook

Она отметила, что представители ДНР и ЛНР настаивают на проведении обмена пленными по формуле "всех на всех" "без деления на категории подлежащих или не подлежащих освобождению".

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными.