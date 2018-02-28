Порошенко ждет назначения главы НБУ и утверждения нового состава ЦИК

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет от Верховной рады в ближайшее время назначения главы Национального банка и утверждение нового состава Центральной избирательной комиссии.

Верховная рада Украины в четверг намерена рассмотреть вопрос о назначении главы финведомства.

"Ожидаю от парламента важных решений. При том уже на протяжении ближайших недель. Ожидаю решений по кадровым вопросам, это голосование за голову Нацбанка Украины… В ближайшее время я жду назначение полностью нового состава ЦИК", — сказал Порошенко на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

Он также сообщил, что ожидает доукомплектование Конституционного суда, а также назначение аудитора Национального антикоррупционного бюро и омбудсмена.

В январе президент Украины Петр Порошенко предложил Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на эту должность ее заместителя Якова Смолия. Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал депутатам одобрить проект о назначении Смолия на должность главы Нацбанка. Также в Раду были внесены новые кандидатуры на должности членов ЦИК, срок полномочий которых истек.