Киев будет добиваться размещения миротворцев в Донбассе, заявил Порошенко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает безальтернативным мирный путь урегулирования конфликта в Донбассе.

"Приоритетным, более того, я бы сказал, в данный момент безальтернативным, мы считаем мирный политико-дипломатический способ возобновления территориальной целостности", — сказал Порошенко в среду на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

По его словам, Киев будет выполнять минские соглашения. Президент подчеркнул, что размещение миротворцев ООН в Донбассе является важной составляющей в восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости украинского государства.

"Будем настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии ООН на приемлемых для Украины условиях", — добавил он.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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