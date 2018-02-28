СМИ сообщили о задержании активисток перед пресс-конференцией Порошенко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Двух активисток Femen задержали возле здания "Художественного арсенала" в Киеве, где в среду президент Украины Петр Порошенко проведет пресс-конференцию, передает интернет-издание "Страна.ua".
"Активисток было две — Аня и София. Первую активистку задержали около Киево-Печерской Лавры. Вторую активистку задержали в кафе на улице Лаврской. Обеих увезли в Печерский райотдел полиции", — говорится в сообщении.
Последняя пресс-конференция Порошенко была 14 мая 2017 года по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом. Также президент Украины давно не давал больших интервью украинским СМИ.