В Китае ребенок помочился в лифте и застрял

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Китае набирает обороты скандал вокруг видео с ребенком, который застрял в лифте, помочившись внутри кабины. Как сообщает Sputnik International, инцидент уже прокомментировали власти.

На записи, сделанной камерами видеонаблюдения, видно, как мальчик заходит в лифт и через некоторое время начинает мочиться на панель с кнопками. Влага, попавшая в панель, спровоцировала короткое замыкание, и ребенок оказался в ловушке.

После просмотра записи было установлено, что именно действия мальчика привели к неисправности лифта.

Нарушения в работе техники удалось устранить. Ребенок не пострадал.

На происшествие обратило внимание Министерство общественной безопасности Китая в одной из социальных сетей. Ведомство призвало родителей обратить внимание на поведение детей в общественных местах.

"Пожалуйста, воспитывайте и заботьтесь о своих детях!" — советует министерство.