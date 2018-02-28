ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики осуждают признание неконституционным закона о региональном статусе русского языка на Украине и считают, что Киев таким образом подыгрывает радикалам, заявил в среду РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

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Конституционный суд Украины в среду признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального.

"Решение КС — политическое и совпадает с государственной политикой Киева по преследованию и искоренению всего русского. Ровно четыре года назад уже была попытка отмены этого закона сразу после госпереворота, но тогда это решение было заветировано и.о. президента, сейчас же они нашли иной способ отменить этот закон. Следующим этапом будет усиление прессинга на русский язык и языки нацменьшинств и принятие одиозного закона о государственном языке, предусматривающего создание языковой полиции и уголовное преследование за призывы к двуязычию. Такие действия власти идут в конве радикалов и подыгрывают их идеологии", — сказал Мирошник.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности Донецкой области, считают русский язык родным.