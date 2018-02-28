В Турции начали расследование из-за скандального высказывания телеведущего

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Прокуратура Стамбула начала расследование из-за провокационного высказывания ведущего телеканала Akit TV Ахмета Кесера по отношению к противникам турецких властей, заявил заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Махир Унал.

Ранее Кесер, опровергая сообщения о гибели мирных жителей в ходе операции ВС Турции в сирийском Африне, заявил в эфире Akit TV : "Если бы мы решили убивать мирных жителей, мы бы начали с Джихангира, Этилера, Нишанташи (районы Стамбула, где проживают преимущественно светские турки, оппозиционно настроенные к властям — ред.), а также с парламента, где есть предатели".

Это высказывание вызвало резонанс в Турции. Представители оппозиции назвали его недопустимым и потребовали провести расследование.

"Это неприемлемое и необъяснимое заявление. По отношению к этому человеку прокуратура Стамбула начала расследование, это откровенная провокация. Кто дал ему право делать мишенью отдельные группы, кто он такой? Это подрыв единства страны. Мы этот так не оставим", — сказал Унал в эфире телеканала NTV.

Как говорится в письменном заявлении руководства Akit TV, оно не одобряет высказывания Кесера, а сам ведущий уволился, "чтобы телеканал не подвергся суду Линча".