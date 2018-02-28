В Турции начали расследование из-за скандального высказывания телеведущего

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Прокуратура Стамбула начала расследование из-за провокационного высказывания ведущего телеканала Akit TV Ахмета Кесера по отношению к противникам турецких властей, заявил заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Махир Унал.
Это высказывание вызвало резонанс в Турции. Представители оппозиции назвали его недопустимым и потребовали провести расследование.
"Это неприемлемое и необъяснимое заявление. По отношению к этому человеку прокуратура Стамбула начала расследование, это откровенная провокация. Кто дал ему право делать мишенью отдельные группы, кто он такой? Это подрыв единства страны. Мы этот так не оставим", — сказал Унал в эфире телеканала NTV.
Как говорится в письменном заявлении руководства Akit TV, оно не одобряет высказывания Кесера, а сам ведущий уволился, "чтобы телеканал не подвергся суду Линча".