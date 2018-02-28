По переходному периоду после Brexit есть много расхождений, отметили в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз отмечает множество расхождений по вопросу переходного периода после Brexit, заявил главный переговорщик со стороны ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье.

"По переходному периоду. Технические переговоры на этой неделе подтверждают, что остаются важные расхождения, слишком много расхождений по множеству пунктов", — сказал он.