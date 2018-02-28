КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил о необходимости принять новый документ о государственном статусе украинского языка после отмены закона, который наделял русский язык статусом регионального.
"Позорный "закон" Колесниченко-Кивалова отменен во второй раз! Теперь уже и Конституционным судом! Не надо останавливаться — теперь следует принимать новый закон об украинском языке, который наконец реализует государственный статус украинского языка, как это и предусмотрено конституцией Украины! Это надо сделать", — написал Кириленко в Twiter.
На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.
В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования в зал, так как являются спорными. По процедуре, законопроекты сначала рассматриваются на уровне комитетов.