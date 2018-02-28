КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил о необходимости принять новый документ о государственном статусе украинского языка после отмены закона, который наделял русский язык статусом регионального.

Ранее в среду националистическая партия "Свобода" заявила, что Конституционный суд Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. Источник РИА Новости в суде подтвердил эту информацию.

"Позорный "закон" Колесниченко-Кивалова отменен во второй раз! Теперь уже и Конституционным судом! Не надо останавливаться — теперь следует принимать новый закон об украинском языке, который наконец реализует государственный статус украинского языка, как это и предусмотрено конституцией Украины! Это надо сделать", — написал Кириленко в Twiter.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.

В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования в зал, так как являются спорными. По процедуре, законопроекты сначала рассматриваются на уровне комитетов.