РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Sputnik выяснил происхождение оскорбительного для русских эстонского слова

14:5128.02.2018
(обновлено: 15:02 28.02.2018)
1151212
CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792Дом правительства Эстонии. Архивное фотоДом правительства Эстонии. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Ivar Leidus / Stenbock house, built in 1792

ТАЛЛИН, 28 фев – РИА Новости. По следам скандала, связанного с эстонским солдатским песенником, Sputnik Эстония провел "мини-расследование" истории проникновения в эстонский обиход уничижительного по отношению к русским слова.

Силы обороны Эстонии. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Эстонские солдаты отказались петь про убийство русских, пишут СМИ
Ранее стало известно о скандальном инциденте, который произошел в одном из военных подразделений Сил обороны Эстонии: правозащитники узнали, что солдат-срочников заставляют петь песню, прославляющую убийство русских "тибл".

Корни эстонского слова tibla уходят к простонародному русскому выражению, относящемуся к обсценной лексической категории. Открытыми остаются вопросы, почему было "выбрано" именно это выражение, кто стал "виновником" его популярности и с каких именно времен?

Самая "древняя" историческая версия отсылает к рабочим, присланным в Ревель (Таллин) в начале 20-го века из внутренних губерний Российской империи на строительство Русско-Балтийского завода на полуострове Копли. Для проживания "командированных" строителей на знаменитых Коплиских линиях были возведены временные бараки, часть которых сохранилась до наших дней.

Строители завода, будучи в большинстве своем отнюдь не дворянского происхождения, любили вставить в разговоре "красное словцо", чем сразу же обратили на себя внимание ревельских обывателей, не привыкших к тому, чтобы местные русские того времени, в большинстве своем люди образованные (офицеры, купцы, священники, чиновники и служащие), активно пользовались подобной лексикой.

Наряду с уже многими русскими словами (kardavoi — городовой, uulits – улица, и так далее), tibla быстро вошло в эстонский язык, став нарицательным, в более широком смысле обозначая хама, а в более узком, ругательном — выходца из России, русского.

Другая версия говорит о том, что "тиблами" солдаты Эстонского народного войска называли красноармейцев Эстляндской Трудовой Коммуны, с которыми воевали во время гражданской войны в Эстонии в 1919-1920 годах. Официальная эстонская историография называет этот период Освободительной войной.

Следующая историческая версия также ссылается на красноармейцев, но уже тех, что вошли в Эстонию летом 1940 года по договору о военных базах между СССР и Эстонской Республикой. Аналогичная версия "винит" в чрезмерном злоупотреблении обсценной лексикой советских солдат, вошедших на территорию Эстонии в 1944 году, освобождая ее от гитлеровской оккупации.

Командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас и президент Эстонии Керсти Кальюлайд на параде в честь празднования 100-летия со дня провозглашения независимости Эстонии. 24 февраля 2018
© REUTERS / Ints Kalnins
Президент Эстонии назвала Россию "сложным соседом"
Наименее вероятная версия состоит в том, что расхожее бранное выражение "занесли" в Эстонию приехавшие сюда после войны по "союзной" разнарядке строить предприятия тяжелой и добывающей промышленности рабочие из России и других советских республик.

Писатель и историк Владимир Илляшевич рассказал Sputnik Эстония, что появившееся во времена первой Эстонской Республики бранное слово было легально введено в современный эстонский литературный оборот с подачи литератора Андреса Кивиряхка. В 1990 году Кивиряхк опубликовал книгу "Воспоминания Ивана Орава", герой которой, выдуманный литературный персонаж, употреблял это слово в отношении русских.

Общественный деятель-антифашист Андрей Заренков, в свою очередь, заявил Sputnik Эстония, что каковы бы ни были этимология и путь распространения слова tibla, искать корни надо не в самом слове, а в его значении и для эстонцев, и для русских. По словам Заренкова, для русских употребление tibla есть официально подтвержденное оскорбление.

Он считает, что если подобный инцидент действительно имел место быть, то никакого оправдания военным командирам, которые не пресекли государственного (а пение строевых песен в армии это государственное дело) оскорбления русскоязычных военнослужащих, нет, ведь призывают убивать не просто каких-то абстрактных "тиблов", а именно "русских тиблов".

На странице сайта Института Эстонского языка, посвященной специальному этимологическому исследованию, приведено несколько сотен бранных и матерных эстонских выражений в адрес русских, в том числе и tibla.

Двадцать шестого февраля 2018 года в правозащитный центр "Китеж" поступила информация от нескольких независимых источников о том, что в одной из частей Сил обороны Эстонии солдатам-срочникам раздали листы с текстом "Песни лесных братьев", в которой героизируется убийство русских "тибла". Русскоязычные солдаты отказались это петь, и теперь опасаются, что понесут за это наказание, сообщил Sputnik Эстония директор Правозащитного центра Мстислав Русаков.

Все новости Эстонии читайте на сайте Sputnik Эстония >>

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
sergey_efremov
Бедные эстонцы, как ни пыжились - всё равно не смогли придумать обзывалку для русских на эстонском языке.
Жалко их - этнографический реликт, с Россией поссорились, а Западу они как этнос не интересны, только как территория.
15:14
28.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена