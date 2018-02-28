Sputnik выяснил происхождение оскорбительного для русских эстонского слова

ТАЛЛИН, 28 фев – РИА Новости. По следам скандала, связанного с эстонским солдатским песенником, Sputnik Эстония провел "мини-расследование" истории проникновения в эстонский обиход уничижительного по отношению к русским слова.

Ранее стало известно о скандальном инциденте, который произошел в одном из военных подразделений Сил обороны Эстонии: правозащитники узнали, что солдат-срочников заставляют петь песню, прославляющую убийство русских "тибл".

Корни эстонского слова tibla уходят к простонародному русскому выражению, относящемуся к обсценной лексической категории. Открытыми остаются вопросы, почему было "выбрано" именно это выражение, кто стал "виновником" его популярности и с каких именно времен?

Самая "древняя" историческая версия отсылает к рабочим, присланным в Ревель (Таллин) в начале 20-го века из внутренних губерний Российской империи на строительство Русско-Балтийского завода на полуострове Копли. Для проживания "командированных" строителей на знаменитых Коплиских линиях были возведены временные бараки, часть которых сохранилась до наших дней.

Строители завода, будучи в большинстве своем отнюдь не дворянского происхождения, любили вставить в разговоре "красное словцо", чем сразу же обратили на себя внимание ревельских обывателей, не привыкших к тому, чтобы местные русские того времени, в большинстве своем люди образованные (офицеры, купцы, священники, чиновники и служащие), активно пользовались подобной лексикой.

Наряду с уже многими русскими словами (kardavoi — городовой, uulits – улица, и так далее), tibla быстро вошло в эстонский язык, став нарицательным, в более широком смысле обозначая хама, а в более узком, ругательном — выходца из России, русского.

Другая версия говорит о том, что "тиблами" солдаты Эстонского народного войска называли красноармейцев Эстляндской Трудовой Коммуны, с которыми воевали во время гражданской войны в Эстонии в 1919-1920 годах. Официальная эстонская историография называет этот период Освободительной войной.

Следующая историческая версия также ссылается на красноармейцев, но уже тех, что вошли в Эстонию летом 1940 года по договору о военных базах между СССР и Эстонской Республикой. Аналогичная версия "винит" в чрезмерном злоупотреблении обсценной лексикой советских солдат, вошедших на территорию Эстонии в 1944 году, освобождая ее от гитлеровской оккупации.

Наименее вероятная версия состоит в том, что расхожее бранное выражение "занесли" в Эстонию приехавшие сюда после войны по "союзной" разнарядке строить предприятия тяжелой и добывающей промышленности рабочие из России и других советских республик.

Писатель и историк Владимир Илляшевич рассказал Sputnik Эстония, что появившееся во времена первой Эстонской Республики бранное слово было легально введено в современный эстонский литературный оборот с подачи литератора Андреса Кивиряхка. В 1990 году Кивиряхк опубликовал книгу "Воспоминания Ивана Орава", герой которой, выдуманный литературный персонаж, употреблял это слово в отношении русских.

Общественный деятель-антифашист Андрей Заренков, в свою очередь, заявил Sputnik Эстония, что каковы бы ни были этимология и путь распространения слова tibla, искать корни надо не в самом слове, а в его значении и для эстонцев, и для русских. По словам Заренкова, для русских употребление tibla есть официально подтвержденное оскорбление.

Он считает, что если подобный инцидент действительно имел место быть, то никакого оправдания военным командирам, которые не пресекли государственного (а пение строевых песен в армии это государственное дело) оскорбления русскоязычных военнослужащих, нет, ведь призывают убивать не просто каких-то абстрактных "тиблов", а именно "русских тиблов".

На странице сайта Института Эстонского языка, посвященной специальному этимологическому исследованию, приведено несколько сотен бранных и матерных эстонских выражений в адрес русских, в том числе и tibla.

Двадцать шестого февраля 2018 года в правозащитный центр "Китеж" поступила информация от нескольких независимых источников о том, что в одной из частей Сил обороны Эстонии солдатам-срочникам раздали листы с текстом "Песни лесных братьев", в которой героизируется убийство русских "тибла". Русскоязычные солдаты отказались это петь, и теперь опасаются, что понесут за это наказание, сообщил Sputnik Эстония директор Правозащитного центра Мстислав Русаков.

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