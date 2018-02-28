В Индии по делу о коррупции арестовали сына экс-главы Минфина

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев — РИА Новости. Полиция Индии в среду арестовала сына бывшего министра финансов страны Паланияппана Чидамбарама — Карти Чидамбарама — в рамках дела о коррупции, сообщает электронная версия журнала India Today.

Согласно этим данным, Чидамбарам был задержан сегодня утром в аэропорту города Ченнаи (штат Тамилнад) сотрудниками индийского Центрального бюро расследований (CBI). Расследование касается предполагаемой коррупционной составляющей в одобрении заявки медиа-фирмы INX Media в 2008 году, когда Паланияппан Чидамбарам занимал пост главы минфина.

По версии следствия, INX Media заплатила консалтинговой компании Карти Чидамбарама, чтобы та оказала содействие в одобрении запроса INX Media на продажу акций зарубежным инвесторам в Совете по содействию иностранным инвестициям Индии (FIPB, входит в структуру минфина).

© Фото министра внутренних дел Индии Паланиаппана Чидамбарама Бывший министр финансов Индии Паланияппан Чидамбарам © Фото министра внутренних дел Индии Паланиаппана Чидамбарама Бывший министр финансов Индии Паланияппан Чидамбарам

Так, компания получила одобрение на продажу акций на сумму порядка 40 миллионов рупий (около 620 тысяч долларов), однако по факту получила инвестиции на сумму в десятки раз выше — три миллиарда рупий (47 миллионов долларов). Фирма Чидамбарама при этом получила от INX Media не менее миллиона рупий (около 15,6 тысячи долларов).

Сам бывший министр финансов, который неоднократно занимал эту должность в правительствах ныне оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК), отвергает обвинения против себя и своего сына, считая их политически мотивированными. В частности, ранее он заявил, что таким образом нынешние власти Индии пытаются "приглушить его голос" и помешать ему говорить о том, как правительство поступает с оппозицией и представителями гражданского общества.