В Индии по делу о коррупции арестовали сына экс-главы Минфина

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев — РИА Новости. Полиция Индии в среду арестовала сына бывшего министра финансов страны Паланияппана Чидамбарама — Карти Чидамбарама — в рамках дела о коррупции, сообщает электронная версия журнала India Today.
Согласно этим данным, Чидамбарам был задержан сегодня утром в аэропорту города Ченнаи (штат Тамилнад) сотрудниками индийского Центрального бюро расследований (CBI). Расследование касается предполагаемой коррупционной составляющей в одобрении заявки медиа-фирмы INX Media в 2008 году, когда Паланияппан Чидамбарам занимал пост главы минфина.
По версии следствия, INX Media заплатила консалтинговой компании Карти Чидамбарама, чтобы та оказала содействие в одобрении запроса INX Media на продажу акций зарубежным инвесторам в Совете по содействию иностранным инвестициям Индии (FIPB, входит в структуру минфина).
Сам бывший министр финансов, который неоднократно занимал эту должность в правительствах ныне оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК), отвергает обвинения против себя и своего сына, считая их политически мотивированными. В частности, ранее он заявил, что таким образом нынешние власти Индии пытаются "приглушить его голос" и помешать ему говорить о том, как правительство поступает с оппозицией и представителями гражданского общества.