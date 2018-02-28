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В мире

В Кремле опровергли связь визита Патрушева в Таиланд с задержанием россиян

Сюжет:
Задержание в Таиланде "секс-инструкторов" из России (11)
14:4728.02.2018
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© Оперативная съемка полиции ТаиландаСтоп-кадр съемки задержания участников нелегального тренинга в курортном городе ПаттайяСтоп-кадр съемки задержания участников нелегального тренинга в курортном городе Паттайя
© Оперативная съемка полиции Таиланда

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Кремле считают, что нелепо связывать поездку секретаря Совета безопасности Николая Патрушева в Таиланд с недавним задержанием там российских граждан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что официальные визиты прорабатываются заблаговременно

Стоп-кадр съемки задержания участников нелегального тренинга в курортном городе Паттайя
© Оперативная съемка полиции Таиланда
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В среду Патрушева в доме правительства в Бангкоке принял премьер-министр Королевства генерал Прают Чан-Оча.

Нелегальный "секс-тренинг"

В понедельник в Паттайе задержали десятерых российских участников "секс-тренинга". Их обвиняют в нелегальном въезде в страну, нахождении там после окончания действия виз, а также в работе без официального разрешения.

Среди задержанных — Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

Сообщается, что все задержанные выступали на тренинге в качестве "преподавателей" соблазнения и сексуальной техники.

"Слушателей" тренинга отпустили после допроса. Они рассказали, что мастер-класс был платным, и каждый из них отдал "секс-гуру" по 20 тысяч таиландских бат (около 650 долларов) за пять дней занятий.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Как рассказали в российском посольстве, подозреваемых ждет суд и депортация из Таиланда.

По таиландскому законодательству, задержанных могут временно освободить до суда под денежный залог, уточнил консул.

Попытка выйти под залог

Накануне источник в полиции заявил, что россиян отказались освободить под залог.

"Теперь вопрос о залоге может решить только суд, и при этом меняется статус задержанных: они превращаются в арестованных судом лиц, в отношении которых проводится следствие", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, их могут выпустить под залог, но его сумма будет выше, чем полицейского, а условия строже.

Таиланд
Появилось видео задержания "секс-инструкторов" в Таиланде
"Они не будут иметь права покидать Таиланд и должны будут каждые 12 дней являться в суд для продления залога, который может быть в любой момент отозван по представлению прокуратуры или полицейского следователя", — добавил он.

По таиландским законам, возможно освобождение под залог на время полицейского дознания, а затем на время следствия, до суда.

По мнению источника, следствие может продлиться до двух или более месяцев, после чего судьбу задержанных решит суд.

Нелегальная работа на территории Таиланда предусматривает до двух лет тюрьмы и/или штраф в размере до трех тысяч долларов и депортация в страну гражданства. При этом всем фигурантам дела могут запретить въезд в Таиланд на срок до десяти лет.

Позднее один из сотрудников Иммиграционного центра содержания (IDC, иммиграционная тюрьма) в Бангкоке на условиях анонимности рассказал, что Кириллова и Вашукевич вместе еще с несколькими участниками нелегального "секс-тренинга" перевели в IDC. Собеседник уточнил, что это не связано со слухами об их скорой депортации.

Нарушитель в наручниках. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Они все обвиняются в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда, и пока суд не примет решение об их виновности или невиновности, и в случае виновности не назначит наказание, их депортировать невозможно", — сказал источник.

По его словам, их перевели, потому что в Паттайе недостаточно камер временного содержания иммиграционной полиции, их там просто содержать негде.

Мнение юриста

Адвокат Александр Карабанов прокомментировал задержание россиян в Таиланде. По его словам, они могут провести в заключении до суда неопределенное время из-за коррумпированности местной правоохранительной системы и возможности влиять на нее извне.

Также Карабанов допустил, что проблемы "пикап-гуру" могли быть связаны не с нелегальной работой, поскольку "в Таиланде лояльное отношение к секс-индустрии и всему с этим связанному", а с оборотом запрещенных веществ.

"Единственное, за что в Таиланде можно действительно жестко "огрести", это только за наркотики. И я предполагаю, что все эти секс-практики, которые Лесли делал, могли быть с использованием каких-либо психотропных препаратов, и скорее всего, его задержание связано с этим, нежели с тем, что они там, предположим, незаконно работали", — сказал адвокат.

При этом никаких официальных сообщений о том, что задержание Кириллова связано с наркотиками, не было.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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FAKE NEWS
Патрушев поехал за прислугой, для своих хозяев!
15:36
28.02.2018
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Тотктонадо .
Конечно , он та оказался " совершенно случайно " , просто так " совпало " . Мы , естественно , в это верим .Куда же нам деваться то .
15:04
28.02.2018
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