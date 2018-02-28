Суд в Киеве отказался признать Януковича потерпевшим по делу о покушении

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Печерский районный суд Киева отказался обязать Генпрокуратуру признать экс-президента Украины Виктора Януковича потерпевшим по делу о покушении на него в 2014 году.

"Отказать в открытии производства по жалобе адвоката Федоренко Игоря Люсиковича в интересах лица 2 (В. Януковича — ред.) на бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры Украины", — цитирует решение суда агентство УНН.

Янукович ранее заявил, что по дороге из Киева в Харьков в феврале 2014 года его машину обстреляли из пневматического оружия. Защита экс-президента сообщала, что следственные органы Украины в июне 2015 года начали расследовать покушение на бывшего главу государства.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.