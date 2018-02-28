Власти ЛНР обвинили силовиков в провокациях у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил украинских силовиков в провоцировании подразделений ЛНР на открытие огня у линии соприкосновения в Донбассе.

"Украинская сторона продолжает провоцировать подразделения Народной милиции на открытие огня с целью обвинить в срыве минских договоренностей. Так, 26 февраля из района населенного пункта Лопаскино, где расположены подразделениями 58 бригады ВСУ, велся огонь из БМП-2 по населенному пункту Славяносербск", — рассказал Марочко на брифинге.

По данным Народной милиции ЛНР, во время провокации на позициях ВСУ находились съемочные группы украинских информационных агентств, чтобы зафиксировать ответный огонь со стороны ЛНР.

"Но военнослужащие Народной милиции не отреагировали на провокацию и ответный огонь не открывали", — заявил представитель оборонного ведомства республики.

Марочко уточнил, что в интернете появилось видео, на котором якобы ведется обстрел позиций ВСУ на Светлодарской дуге, однако, по его словам, огонь на видео ведется из-за спины украинских военнослужащих, то есть с позиций украинских силовиков.

"Камера снимает со спины украинского бойца и огонь ведется также со спины. Здесь даже не нужно быть специалистом для того, чтобы определить, что ВСУ обстреливают народную республику и выдают данное видео за обстрел своих позиций", — заявил Марочко.