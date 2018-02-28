Лавров рассказал, за кем остается решающее слово по объединению Корей

ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. Россия готова помогать объединению двух Корей, но решающее слово за Сеулом и Пхеньяном, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вопрос объединения Корей стоит на повестке дня в качестве принципиальной задачи и ориентира, к которому движутся обе страны. Мы, естественно, поддерживаем чаяния корейского народа на то, чтобы восстановить свое единство. Помогать этому мы готовы, но решающее слово принадлежит Сеулу и Пхеньяну. Если в своих контактах, которые сейчас, во время Олимпийских и Паралимпийских игр активизировались, они сочтут необходимым наше содействие, то я вам гарантирую, что мы окажем любую помощь, которая будет полезна для наших соседей", — сказал он.