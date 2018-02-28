У России нет запретных тем для переговоров, заявил Лавров

ЖЕНЕВА, 28 фев – РИА Новости. Москва готова к возобновлению переговоров на конференции по разоружению на основе согласованной программы, ни на один из пунктов повестки у российской стороны табу нет, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"РФ готова к возобновлению переговорной деятельности на конференции на основе любой сбалансированной и консенсусно согласованной программы работы. У РФ нет табу ни на один из пунктов повестки дня. У нас есть и политическая воля, и экспертный потенциал для начала полноформатной переговорной работы", — сказал Лавров, выступая на сессии конференции по разоружению в Женеве.