РФ не приемлет попытки Запада подменить ОЗХО и ООН, заявил Лавров

ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. РФ не приемлет попытки создания западными странами келейных, неинклюзивных инициатив по вопросу химоружия, которые нацелены на подмену дискуссий в ОЗХО и ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Буквально час назад по инициативе Франции неподалеку состоялась неформальная встреча, на которой популяризировалось очередное антисирийское "детище" — "Международное партнерство по борьбе с безнаказанностью использования химоружия", учрежденное 23 января в Париже. Мы подтверждаем неприятие создания подобных келейных, неинклюзивных инициатив, задуманных с тем, чтобы в комфортных условиях в кругу единомышленников подменить дискуссии в ОЗХО и ООН. Вызывает недоумение, что в секретариате ООН сочли возможным принять участие этом неинклюзивном мероприятии", — заявил Лавров.