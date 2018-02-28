ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. США пытаются создать в ряде стран подконтрольную им структуру биологической безопасности, которой можно манипулировать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По-прежнему из-за позиции США остается заблокированной выработка верификационного механизма Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Надеюсь, наши американские коллеги осознают свою ответственность за выход из этого тупика", — заявил Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве.

"Пока, к сожалению, они предпочитают этот тупик сохранять, пытаясь тем временем через навязывание двусторонних, не подпадающих под конвенцию договоренностей с различными странами, создать подконтрольную только США структуру биологической безопасности, которой можно манипулировать", — подчеркнул министр.