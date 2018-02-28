Сотрудники "Беларусьфильма" пожаловались на реконструкцию

МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Работники "Беларусьфильма" жалуются на то, что вместо "лучшей студии Европы" получили пустые стены, сообщает Sputnik Беларусь.

Новое здание киностудии затопило горячей водой в результате прорыва системы отопления, причем это не первый инцидент в отремонтированном строении, рассказали Sputnik очевидцы происшествия.

Уже дважды здесь срабатывала пожарная сигнализация, и павильоны заливало водой. Один раз — во время перерыва в съемках. В главном корпусе срывало пожарный гидрант. Работники говорят, что реконструкция уничтожила "Беларусьфильм", даже до того, как за нее взялись.

"Технического перевооружения нет, дали пустые стены и превратили в поликлинику", — поделился мнением один из сотрудников.

Он рассказал, что прежде на киностудии были кирпичные стены, теперь они из гипсокартона, а на месте паркета появилась плитка, которая, по словам собеседника агентства, звенит, как погремушка.

"Оборудование, которое должны были закупить, не купили. Говорят, что у нас лучшая студия в Европе, а это просто коробка. Ни техники, ни людей, ни помещений. Люди ушли", — рассказал собеседник.

Он сравнил ситуацию с ремонтом в квартире, который делает не жилец, а его сосед, и добавил, что на студии надеются на новое руководство.

Масштабная реконструкция "Беларусьфильма" длилась восемь лет. Обновленная студия открылась в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Белоруссии решило заняться возрождением отечественного кино. Готовится проект указа по стимулированию кинематографа, среди пунктов которого — обязать все фильмы с господдержкой снимать ленты на базе "Беларусьфильма".

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