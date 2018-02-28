Лавров призывал не делить террористов на "хороших" и "плохих"

ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал все страны не делить террористов на "хороших" и "плохих", отметив, что ряд членов СПЧ ООН не готовы однозначно осудить международный терроризм.

"Обращает на себя внимание демонстративная неготовность отдельных членов Совета под предлогом свободы слова однозначно осудить международный терроризм в любых его формах и проявлениях. Считаем недопустимым делить террористов на "хороших" и "плохих", тем более когда это делается в зависимости от декларируемых экстремистами целей или источников финансирования", — сказал министр, выступая на сессии Совета по правам человека.

"Россия продолжит настойчиво бороться с порочной практикой подобных двойных стандартов, в том числе оказывая содействие сирийской армии в окончательном искоренении террористической угрозы", — подчеркнул Лавров.