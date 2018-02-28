В НАК рассказали о сотрудничестве России и США по антитеррору

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сотрудничество спецслужб России и США по антитеррору существует и продолжает развиваться, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин.

"(сотрудничество) Существует и продолжает развиваться", — сказал Кулягин.

По его словам, для российской стороны взаимодействие со спецслужбами США так же важно, как и партнерство с аналогичными структурами других стран, предоставляющих конкретную информацию.