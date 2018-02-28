Ляшко утверждает, что власти Украины хотят провести досрочные выборы в Раду

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко утверждает, что в администрации президента Петра Порошенко принято решение о проведении досрочных парламентских выборов.

На минувшей неделе ряд украинских СМИ написали якобы об идее команды Порошенко провести в ближайшее время досрочные парламентские выборы, которые, по данным СМИ, запланированы на осень, ради чего пропрезидентская фракция должна выйти из коалиции и таким образом дать законодательное основание для роспуска Рады. По закону, парламент может быть распущен не позднее, чем за год до плановых выборов, поэтому теоретически время на это есть. При этом спикер Рады Андрей Парубий заявил, что информация о подготовке к досрочным выборам не соответствует действительности.

"По моей информации, президент Украины ежедневно с утра до вечера вместо того, чтобы заботиться о национальных интересах Украины, о повышении благосостояния Украины, проводит совещания в разных конфигурациях, где рассматривается один единственный вопрос: как Петру Порошенко удержаться в президентском кресле и как сохранить власть. Буквально вчера в администрации президента было тайное совещание, по результатам которого было принято решение о проведении досрочных парламентских выборов", — заявил Ляшко, выступая в Раде в среду.

По его мнению, Порошенко считает, что на досрочных выборах в Раду пройдут как минимум 100 депутатов на мажоритарных округах, которые изберут его премьером Украины, если он проиграет на выборах президента в 2019 году.

"Мы готовы идти на досрочные выборы при условии изменения избирательного законодательства… Мы также считаем, что досрочные парламентские выборы должны проводиться совместно с досрочными президентскими выборами, и пусть народ решает судьбу и президента, и парламента", — сказал лидер партии.

В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Разные политсилы на Украине периодически требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады неэффективен. Некоторые оппозиционеры также выступают за импичмент президента. Порошенко ранее неоднократно заявлял, что против досрочных выборов, так как они затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию. Очередные выборы в Раду пройдут осенью 2019 года, президентские выборы запланированы на 31 марта 2019 года.